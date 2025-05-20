Посол МИД РФ Мирошник назвал ключевой итог разговора Путина и Трампа

Углубление диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является ключевым результатом их телефонного разговора, который состоялся 19 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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