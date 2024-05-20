Шеф Пентагона: США продолжат работать с МУС по Украине

Соединённые Штаты Америки продолжат предоставлять Международному уголовному суду (МУС) информацию в связи с событиями на Украине, несмотря на настоятельные требования Гаагского прокурора об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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