Россияне атаковали врага левее Волчанска в направлении сел Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая Волчья.
ВС РФ начали наступление на новом направлении, есть смысл идти дальше - на Киев
Комментарии
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Андрей Павлов
Когда перекроем им выход к морю и соединимся с Приднестровьем, перед этим освободив Харьков и приняв капитуляцию ВСУ, тогда можно начинать разговаривать с Западом о судьбе этого недогосударства. Не раньше! Да и Киев, мать городов русских, им негоже оставлять. Но это уже после капитуляции, чтобы его не разрушать.
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16 час.
ay
aleksandr yermakov
В начвле,вместо того,чтобы загаситьбандероаское отродие за 2 недели-затянули на несколько лет.отловить всю эту шушеру ,что за житомирской областью,и не дать пискнуть гаденышам,хрущева,который,вместо расстрелять ушлепков,-освободил-на кол надо было,и тех,кто промолчал,сейчас пожинаем
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3 час.
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