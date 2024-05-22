ВС РФ начали наступление на новом направлении, есть смысл идти дальше - на Киев

Андрей Павлов

Когда перекроем им выход к морю и соединимся с Приднестровьем, перед этим освободив Харьков и приняв капитуляцию ВСУ, тогда можно начинать разговаривать с Западом о судьбе этого недогосударства. Не раньше! Да и Киев, мать городов русских, им негоже оставлять. Но это уже после капитуляции, чтобы его не разрушать.