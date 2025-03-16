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Царьград

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Тайна "диска дьявола": несущий смерть артефакт спрятали в Антарктиде

Тайна "диска дьявола": несущий смерть артефакт спрятали в Антарктиде

Диск, найденный в слоях возрастом более 300 миллионов лет, накапливает радиацию в радиусе 13 метров.В 1928 году в Канзасе в угольной шахте был обнаружен каменный диск диаметром около 26 сантиметров с единственным отверстием и странными узорчатыми изображениями.

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