Тайна "диска дьявола": несущий смерть артефакт спрятали в Антарктиде

Диск, найденный в слоях возрастом более 300 миллионов лет, накапливает радиацию в радиусе 13 метров.В 1928 году в Канзасе в угольной шахте был обнаружен каменный диск диаметром около 26 сантиметров с единственным отверстием и странными узорчатыми изображениями.