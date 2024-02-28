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Военные РФ показали пленному боевику ВСУ восстановленный после боев Мариуполь

Военные РФ показали пленному боевику ВСУ восстановленный после боев Мариуполь

Российские военнослужащие показали бывшему боевику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнопленному Андрею Шкарабану восстановленный после боев Мариуполь, он рассказал о лжи своего руководства по поводу «разрушенного Мариуполя» и российского плена.

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