Военные РФ показали пленному боевику ВСУ восстановленный после боев Мариуполь

Российские военнослужащие показали бывшему боевику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнопленному Андрею Шкарабану восстановленный после боев Мариуполь, он рассказал о лжи своего руководства по поводу «разрушенного Мариуполя» и российского плена.