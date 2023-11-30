Политолог Бортник: украинские власти готовят народ к перемирию с РФ

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Запад и некоторые украинские политики уже начинают подготавливать население страны к мирному урегулированию конфликта с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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