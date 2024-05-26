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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Манга по игре OMORI начнет выходить в июне. Перевод на английский уже в работе К...

Манга по игре OMORI начнет выходить в июне. Перевод на английский уже в работе К...

Манга по игре OMORI начнет выходить в июне. Перевод на английский уже в работеКомпания Omocat объявила, что предстоящая манга-адаптация игры Omori начнет выходить 25 июня 2024 года в журнале Kodansha ”Monthly Afternoon”Читать дальше → источник.

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