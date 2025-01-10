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Царьград

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Шольц не даёт Киеву 3 миллиарда евро - Der Spiegel

Шольц не даёт Киеву 3 миллиарда евро - Der Spiegel

Канцлер Германии заблокировал пакет помощи Украине.Немецкое издание Der Spiegel сообщает о том, что канцлер Олаф Шольц заблокировал выделение Киеву крупного пакета помощи в размере 3 миллиардов евро.

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