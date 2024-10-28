Mitsubishi DST, новые Nissan Murano и Opel Mokka

События автомобильного мира 21-27.10.2024 Возможно, вы пропустили подборку BAMPER.BY. Mitsubishi представила концепт-кар DST Японский бренд представил новую предсерийную версию своего семиместного кроссовера на 9-м Международном автосалоне на Филиппинах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии