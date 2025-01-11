Из резервного центра армии США в Тастине штат Калифорния было похищено три броневика HMMWV и другое военное имущество.
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Из резервного центра армии США в Тастине штат Калифорния было похищено три броневика HMMWV и другое военное имущество.
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