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Zero Hedge

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Indian Companies Increasingly Turn To Chinese LLMs Due To "Unsustainable" US Token Bills

Indian Companies Increasingly Turn To Chinese LLMs Due To "Unsustainable" US Token Bills

Indian Companies Increasingly Turn To Chinese LLMs Due To "Unsustainable" US Token Bills Several weeks ago we laid out the increasingly attractive proposition for global enterprises that are Chinese LLM: 95% of the latest US frontier model capabilities and 10% of the cost.

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