Indian Companies Increasingly Turn To Chinese LLMs Due To "Unsustainable" US Token Bills Several weeks ago we laid out the increasingly attractive proposition for global enterprises that are Chinese LLM: 95% of the latest US frontier model capabilities and 10% of the cost.
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