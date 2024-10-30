Прошедший в Казани саммит стран БРИКС, на который по приглашению президента России Владимира Путина прибыли лидеры 36 государств, стал его бесспорным успехом, заявил внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
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