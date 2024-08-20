Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Во Франции левые разругались из-за идеи импичмента Макрону

Во Франции левые разругались из-за идеи импичмента Макрону

Французские левые снова раскололись после того, Жан-Люк Меланшон, чье движение «Непокоренная Франция» входит в победивший на внеочередных выборах в парламент общелевое обьединение «Новый народый фронт», призвал к импичменту президента Макрона из-за нежелания последнего дать левым мандат на формирование нового правительства страны.

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