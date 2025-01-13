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"Опомнись!": Экс-премьер Канады Кретьен обратился к Трампу "как старик к старику"

"Опомнись!": Экс-премьер Канады Кретьен обратился к Трампу "как старик к старику"

Бывший премьер-министр опубликовал статью, в которой обратился в будущему главе Белого дома.Экс-премьер Канады Жан Кретьен, занимавший должность в 1993-2003 годах, обратился к избранному президенту США Дональду Трампу.

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