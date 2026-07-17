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Царьград

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Депутаты предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

Депутаты предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям

Депутаты фракции "Новые люди" предложили премьер-министру Михаилу Мишустину стандартизировать компенсацию аренды жилья молодым семьям с детьми до трех лет на федеральном уровне, чтобы устранить межрегиональное неравенство в доступе к этой мере поддержки.

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