Глава Ростовской области сообщил о штатной работе Волгодонской АЭС

Волгодонская атомная электростанция (АЭС) работает в обычном режиме, угроз ее безопасности нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале: «В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что по данным военных, подразделения ПВО там не работали».