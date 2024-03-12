Глава Ростовской области сообщил о штатной работе Волгодонской АЭС

Волгодонская атомная электростанция (АЭС) работает в обычном режиме, угроз ее безопасности нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале: «В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что по данным военных, подразделения ПВО там не работали».
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