Северодвинский театр «Волшебство в ладошках» вошел в число лучших в стране

Коллектив из города корабелов взял Гран-при Х Всероссийского фестиваля семейных любительских театровВ конкурсном показе в Москве приняли участие семейные театры из 21 региона России, на суд жюри было представлено 28 спектаклей.
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