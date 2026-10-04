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Царьград

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Волжский хор и кино из Самары: Дни культуры региона в Минске

Волжский хор и кино из Самары: Дни культуры региона в Минске

В Минск прибыла делегация Самарской области, в составе которой — Волжский народный хор имени П.М. Милославова и Молодежный хор региона.

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