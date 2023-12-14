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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Baldur's Gate 3 запустили адвент-календарь с головоломками и наградами Р...

Создатели Baldur's Gate 3 запустили адвент-календарь с головоломками и наградами Р...

Создатели Baldur's Gate 3 запустили адвент-календарь с головоломками и наградамиРазработчики Larian Studios завершают свой 2023 год адвент-календарем на тематику Baldur’s Gate 3, наполненным головоломками, историями и наградами.

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