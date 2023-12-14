Создатели Baldur's Gate 3 запустили адвент-календарь с головоломками и наградами Р...

Создатели Baldur's Gate 3 запустили адвент-календарь с головоломками и наградамиРазработчики Larian Studios завершают свой 2023 год адвент-календарем на тематику Baldur’s Gate 3, наполненным головоломками, историями и наградами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)