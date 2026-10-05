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Вагнер Лав назвал лучшего российского нападающего, против которого он играл

Вагнер Лав назвал лучшего российского нападающего, против которого он играл

Бразильский форвард Вагнер Лав, являющийся легендой московского ЦСКА, рассказал, кого считает лучшим российским нападающим из тех, против которых он играл.

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