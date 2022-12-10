Бывший вице-канцлер Австрии признал вред антироссийских санкций для стран Европы

Европейские страны обмануты обещанием, что в результате санкций РФ упадет на колени, на самом деле европейцы нанесли ущерб в первую очередь самим себе, поддерживая такую санкционную политику, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.