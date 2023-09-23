Abrams в обычном бою лучше не применять – заявили в Киеве

Алексей Горшков

Подбив сначала "Леопарды", затем "Челленджеры" (а том,что мы будем жечь и "Абрамсы" у меня нет никаких сомнений) - мы,получается,ПО САМОМУ УЯЗВИМОМУ МЕСТУ Запад бьём: по ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, где он традиционно преимущество имеет! Ну - подбили мы вражеский танк,ну - оказался им Challenger,ну и что? Неуязвимой военной техники не бывает! Это НАШ подход,основанный на ВОЕННОМ деле! ИХ подход другой: упор делается на ПРОПАГАНДУ !!! И на то, на что на поле боя мы и внимания-то не обращаем,относимся просто,как к более опасной БОЕВОЙ МАШИНЕ,они паникуют - их БРЕНД уничтожили! А вообще-то,если здраво рассудить,несмотря на то наша точка зрения и более правильна,на информационную сферу тоже обращать внимание НАДО !!! Ведь НЕСПРАВЕДЛИВО получается: объективно лучше МЫ, а герои в общественном сознании - ОНИ !!! Ярчайший пример - окончание Второй Мировой войны, война СССР с Японией 1945-го года - наши солдаты были настоящими монстрами,по умению воевать, которым разбитые под Арденнами в конце 1944-го года (когда наши вообще-то уже в Германии были) всячески пропиаренные "профи" из войск союзников просто в подмётки не годились! Полное впечатление складывается,что какие-то малолетки долгое время не могут одолеть хулигана,и просят его угомонить своего старшего товарища! Тот вмешивается и МОМЕНТАЛЬНО "вырубает" этого хулигана! Японцев ШЕСТЬ (!) лет утихомирить не могли,мы вмешались - и МЕНЬШЕ,ЧЕМ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ !!! А в сознании европейцев и японцев - СССР - ВООБЩЕ НЕ ПОБЕДИТЕЛЬ !!! Мне кажется - у них надо учиться,даже ПРЕВЗОЙТИ в информационной сфере,во всяком случае вывести её ВРОВЕНЬ с реальными нашими достижениями! По-моему,это даже ЛЕГЧЕ,чем достигнуть объективных результатов! "Лучше БЫТЬ,чем КАЗАТЬСЯ" - это верно но, "казаться" ТОЖЕ НУЖНО !!! Недооценка информационной составляющей может нам,вообще-то и БОКОМ ВЫЙТИ !!! Сдаётся мне, что во время "холодной войны" благодаря именно ей СССР натурально РАЗВЕЛИ !!! На поверхности - вообще уж открытый развод с СОИ !!! Мы, купившись на фантастическую информацию, МАССУ СРЕДСТВ ввалили на противодействие "Звёздным войнам"! Но был ещё и более скрытый развод. Всегда,когда получаю информацию о поставках "небратьям" западного оружия, в голову приходит вопрос: а как страны Запада с СССР воевать собирались? Ведь "по сусекам" всего Запада всякое старьё собирают - и то НЕ ХВАТАЕТ !!! Более того - САМЫМ ЛУЧШИМ оружием,поставляемым 404-й было ... СОВЕТСКОЕ,произведённое минимум 32 года назад! Его "майданутым" ещё где-то на полгода ведения активных боевых действий ХВАТИЛО - а у нас ОНО ВООБЩЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! Вывод мой неожиданный - нас ещё во времена "Холодной войны" просто "РАЗВЕЛИ" !!! Взяли "на арапа" своей несуществующей угрозой - МЫ И КУПИЛИСЬ - и огромные средства на вооружение тратили - в то время,как они,пустив нам дым в глаза,И НЕ ДУМАЛИ ВООРУЖАТЬСЯ,направляя эти деньги на развитие! А мы ещё удивлялись: "Почему это они настолько лучше нас живут"? Да элементарно - они на оружие не тратились! Но в конечном-то счёте - ПЕРЕХИТРИЛИ ОНИ САМИ СЕБЯ !!!