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  • vasyn
    О...уели!Миронов пожаловал...
  • Наталья Середа
    Что значит родители мигрантов "продавили" закон на халяльную еду для своих детей? Получается я пришла в гости и требу...Миронов пожаловал...
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    бинго!!!👍😂На тему "голых ве...

Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов

Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов

Руководитель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение по вопросу отмены новогодних елок в некоторых школах страны.

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Комментарии
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вылитый литой
и вот такие депутаты ,которые принимают ,утверждают ,голосуют за принятые законы ,неизвестно кем предложенные ,а после просыпаются от летаргического сна ,дабы напомнить о себе...
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7 час.
НС
Наталья Середа
Что значит родители мигрантов &quot;продавили&quot; закон на халяльную еду для своих детей? Получается я пришла в гости и требую приготовить мне другую еду, т.к.накрытый стол мне не нравится. Это не они продавили, это наши продаются, причем за дешево.
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3 час.
v
vasyn
О...уели!
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2 час.

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