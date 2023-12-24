Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов

и вот такие депутаты ,которые принимают ,утверждают ,голосуют за принятые законы ,неизвестно кем предложенные ,а после просыпаются от летаргического сна ,дабы напомнить о себе...

НС

Наталья Середа

Что значит родители мигрантов "продавили" закон на халяльную еду для своих детей? Получается я пришла в гости и требую приготовить мне другую еду, т.к.накрытый стол мне не нравится. Это не они продавили, это наши продаются, причем за дешево.