Руководитель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов сообщил, что направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение по вопросу отмены новогодних елок в некоторых школах страны.
Миронов пожаловался в Минпросвещения на отмену елок из-за мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вылитый литой
и вот такие депутаты ,которые принимают ,утверждают ,голосуют за принятые законы ,неизвестно кем предложенные ,а после просыпаются от летаргического сна ,дабы напомнить о себе...
Ответить
7 час.
НС
Наталья Середа
Что значит родители мигрантов "продавили" закон на халяльную еду для своих детей? Получается я пришла в гости и требую приготовить мне другую еду, т.к.накрытый стол мне не нравится. Это не они продавили, это наши продаются, причем за дешево.
Ответить
3 час.
v
vasyn
О...уели!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии