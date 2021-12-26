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Стивен Кэмпфер: «Знания Пелино точно помогут «Ак Барсу», это хорошее усиление. Пару раз он уже подсказал»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в чемпионате КХЛ и высказался о приходе Майкла Пелино в тренерский штаб.

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