ВСУ подтвердили использование немецких барражирующих боеприпасов HX-2 ВСУ официально подтвердили применение барражирующих боеприпасов HX-2.
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ВСУ подтвердили использование немецких барражирующих боеприпасов HX-2 ВСУ официально подтвердили применение барражирующих боеприпасов HX-2.
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