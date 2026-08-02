Теракт в столичном ресторане. Почему элита «не в порядке»?

M Malina С принятием Законов Военного Воемени, цензурой, Госпланом, Ставкой Верховного Главнокомандующего!!! Или "законы компрадорского капиталлизма", вернее "рыночка" - не позволяют???

Эльвира Величутина Правда что ли, что "фестивальные" так отреагировали, или автор для красного словца напридумывал? А вообще, зачем эти фестивали? Носятся по Москве как идиоты непонятно зачем (якобы, патриотично).