Медвежий угол
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Медвежий угол

39 007 подписчиков

Теракт в столичном ресторане. Почему элита «не в порядке»?

Теракт в столичном ресторане. Почему элита «не в порядке»?

Дмитрий Орлов· Вечер в одном из дорогих ресторанов столицы – Balzi Rossi – обернулся трагедией, когда взрыв потряс его стены.

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Комментарии
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M
Malina
С принятием Законов Военного Воемени, цензурой, Госпланом, Ставкой Верховного Главнокомандующего!!! Или &quot;законы компрадорского капиталлизма&quot;, вернее &quot;рыночка&quot; - не позволяют???
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1 м.
Эльвира Величутина
Правда что ли, что &quot;фестивальные&quot; так отреагировали, или автор для красного словца напридумывал? А вообще, зачем эти фестивали? Носятся по Москве как идиоты непонятно зачем (якобы, патриотично).
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1 м.
туся петрова
Не  знаю  чем  они  думали  и  думали  ли  вообще !В  состояние  войны  жить  тяжело  вот  и  устраивают  праздники  для  населения .Сознательные  плетут  сети ,делают  свечи ,собирают  гум.помощь ...
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1 м.