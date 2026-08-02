Дмитрий Орлов· Вечер в одном из дорогих ресторанов столицы – Balzi Rossi – обернулся трагедией, когда взрыв потряс его стены.
Теракт в столичном ресторане. Почему элита «не в порядке»?
Комментарии
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M
Malina
С принятием Законов Военного Воемени, цензурой, Госпланом, Ставкой Верховного Главнокомандующего!!! Или "законы компрадорского капиталлизма", вернее "рыночка" - не позволяют???
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1 м.
Эльвира Величутина
Правда что ли, что "фестивальные" так отреагировали, или автор для красного словца напридумывал? А вообще, зачем эти фестивали? Носятся по Москве как идиоты непонятно зачем (якобы, патриотично).
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1 м.
туся петрова
Не знаю чем они думали и думали ли вообще !В состояние войны жить тяжело вот и устраивают праздники для населения .Сознательные плетут сети ,делают свечи ,собирают гум.помощь ...
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1 м.
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