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Почему государство не может нанять хороших директоров

Почему государство не может нанять хороших директоров

Как мы недавно обсуждали, Россия выбрала сценарий «Европа без Европы». Мы будем строить у себя что-то вроде Германии восьмидесятых, только без американских военных баз и, вообще, без Запада, который высшую точку своего развития уже проскочил и сейчас с пугающей скоростью разлагается в радужный кисель.

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Комментарии
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и б
бред в США все жд частное и до чего систему довели ? А унас инвестиции в эл. энергетику через повышение тарифов , вообще песня.
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20 час.
Александр Семенов
В написанном есть рациональное зерно, но здесь не учтена система планирования. Приватизация (так, как она сейчас видится) - прямое выведение предприятий из системы планирования. Планирование (если оно есть) очень сильно ограничивает возможности директоров, но без планирования невозможно удовлетворение потребностей всего государства, в том числе и простого народа. Тем более что в мире сейчас большинство продукции так называемого &quot;двойного&quot; назначения (носки носят и военные и гражданские, полы в казармах сейчас тоже не Баба-Яга помелом драит). А что касается неэффективности производства, когда государство было монополистом, хочу заметить, что туалетная бумага у всех была (да, ее было сложно купить в магазине, но она у всех была в достаточном количестве, а следовательно ее много выпускалось), а что касается недостатка колбасы, зато хватало ЕДЫ (в зависимости от местоположения человек вполне мог заменять в рационе колбасу рыбой и т.д.).
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17 час.
Валерий Каулин
Автор сам когда-нибудь работал? Или только советы давал? Главная задача текста обосновать приватизацию? Попробовал бы автор, хорошо понимая и зная конкретное производство, поработать с нынешними руководителями, ничего не понимающими в том, чем они руководят! А таких очень много и они очень &quot;грамотно&quot; расставлены. И это никак не зависит от того, государственное предприятие или частное. По крайней мере мой опыт меня в этом убедил.
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17 час.

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