Почему государство не может нанять хороших директоров

Александр Семенов

В написанном есть рациональное зерно, но здесь не учтена система планирования. Приватизация (так, как она сейчас видится) - прямое выведение предприятий из системы планирования. Планирование (если оно есть) очень сильно ограничивает возможности директоров, но без планирования невозможно удовлетворение потребностей всего государства, в том числе и простого народа. Тем более что в мире сейчас большинство продукции так называемого "двойного" назначения (носки носят и военные и гражданские, полы в казармах сейчас тоже не Баба-Яга помелом драит). А что касается неэффективности производства, когда государство было монополистом, хочу заметить, что туалетная бумага у всех была (да, ее было сложно купить в магазине, но она у всех была в достаточном количестве, а следовательно ее много выпускалось), а что касается недостатка колбасы, зато хватало ЕДЫ (в зависимости от местоположения человек вполне мог заменять в рационе колбасу рыбой и т.д.).