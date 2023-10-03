Музыкант из Новосибирской области спел на шоу Малахова на канале «Россия 1»

Иван Бахтин, молодой исполнитель и музыкант из Новосибирской области, привлек внимание к своему музыкальному таланту, выступив в популярной передаче Андрея Малахова под названием «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1».
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