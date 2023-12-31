По примеру квартиры Зеленских. Ялтинский отель Ротару могут национализировать и продать - СМИ

© Mash телеграм-канал Читать в Отель певицы Софии Ротару в центре Ялты могут национализировать и реализовать на торгах, сообщил 5 ноября телеграм-канал Mash Источники пишут, что украинская певица в курсе о возможной национализации крымского имущества и хочет успеть продать отель.
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