Выкатывание болезни и порчи яйцом. Техника выкатывания

Александр НиколаевичКулинарияВыкатывание болезни и порчи яйцом. Техника выкатывания Выкатывание яйцом – это очень эффективный старинный метод исцеления, которым пользовались ещё наши прабабушки.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКарпов ИльяДовольно забавно читать - "Не отрывая руки с яйцом от тела, медленно поднимайтесь ВВЕРХ, на грудь, руки, ноги." А что, ноги растут " ОТ УШЕЙ"? А вот интересно, есть ли разница между куриным яйцом или гусиным, утиным (утиные яйца часто поражаются сальмонеллами и поэтому не продаются ), перепелиным ( кто-то сумел даже вырастить перепелов в инкубаторе, купив в магазине перепелиные яйца)? Желток яйца, по сути, тоже белок, но содержит много БИОТИНА, который уменьшает токсичность белков). Так когда и какое лучше? А может лучше СТРАУСИНЫМ или ПИНГВИНЬИМ (пингвинные яйца нельзя сварить вкрутую). За идею, мне Шнобелевскую премию.Комментировать
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