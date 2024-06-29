Министр обороны Словакии опроверг заявления о возможном развёртывании базы НАТО в стране В Словакии не будет построена военная база Североатлантического альянса.
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Министр обороны Словакии опроверг заявления о возможном развёртывании базы НАТО в стране В Словакии не будет построена военная база Североатлантического альянса.
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