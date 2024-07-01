Объем торгов на беттинг-площадке Polymarket достиг $100 млн в июне

Беттинг-протокол Polymarket, разработанный известным проектом Polygon, достиг ежемесячного объема торгов в $100 млн в июне, что во многом обусловлено прогнозами пользователей о предстоящих президентских выборах в США.
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