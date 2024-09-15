РОССИЯ БЕРЕГЛА ЭТОТ КОЗЫРЬ 15 МЕСЯЦЕВ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗОНЕ СВО?

Россия берегла этот козырь 15 месяцев и наконец разыграла. В рядах ВСУ паника. Что изменилось в зоне СВО, рассказал военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии