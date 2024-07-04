Бывшие командующие ВВС США: Пусть Украина вступит в бой с Россией

Бывшие командующие ВВС США в Европе заявили, что если Украина намерена добиться успехов в возвращении своих территорий, США должны перестать сдерживаться опасениями по поводу более масштабного конфликта с Россией.
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