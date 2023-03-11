MAXIM Online

444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • эля
    и считает мамаша что красиво , фу Мария перестань теперь критикой заниматьсяДочь Марии Шукшин...
  • igor farbman
    За сутки до взрыва,"маршал Победы"уехал,не дурак,понимал что опасно.А солдат и офицеров подверг испытанию,которое для...Операция «Снежок»...
  • виктор сапожков
    У нас люди всегда были подопытными кроликами.Операция «Снежок»...

Загадочные знаки, найденные посреди пустыни Гоби

Загадочные знаки, найденные посреди пустыни Гоби

Что это — часть засекреченной космической программы Китая или другая китайская неожиданность? Впервые загадочные знаки посреди пустыни Гоби, которая находится на территории Китая, неподалеку от границы с Монголией, были замечены в 2011 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх