Загадочные знаки, найденные посреди пустыни Гоби

Что это — часть засекреченной космической программы Китая или другая китайская неожиданность? Впервые загадочные знаки посреди пустыни Гоби, которая находится на территории Китая, неподалеку от границы с Монголией, были замечены в 2011 году.
Что это — часть засекреченной космической программы Китая или другая китайская неожиданность? Впервые загадочные знаки посреди пустыни Гоби, которая находится на территории Китая, неподалеку от границы с Монголией, были замечены в 2011 году.
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