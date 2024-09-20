Захарова: Москва обеспокоена происходящим в Ливане

Global Look Press/Stringer/dpa Россия глубоко обеспокоена складывающейся в Ливане ситуацией на фоне беспрецедентных кибератак и ударов ВВС Израиля, заявила 20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума.
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