Откуда у наших телеведущих ток-шоу берутся зарплаты по 50 млн рублей, и за чей счет весь этот банкет?

Интересная жизнь с Vera Star Многие из нас наверняка хоть раз задавались вопросом, а сколько же получают ведущие различных политических передач и ток-шоу, которые буквально заполонили собою все эфиры федеральных телеканалов? Сколько капает в карман ведущим, рассказывающим про патриотизм с серьезными лицами и скоморохам, выясняющим на всю страну, кто и с кем спал? А главное, за чей счет обеспечивается та роскошная жизнь, которую они себе могут позволить, и справедливо ли это? Да, кто-то может вполне справедливо заметить, что негоже считать деньги, заглядывая через плечо в чужой карман.