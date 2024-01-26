Интересная жизнь с Vera Star Многие из нас наверняка хоть раз задавались вопросом, а сколько же получают ведущие различных политических передач и ток-шоу, которые буквально заполонили собою все эфиры федеральных телеканалов? Сколько капает в карман ведущим, рассказывающим про патриотизм с серьезными лицами и скоморохам, выясняющим на всю страну, кто и с кем спал? А главное, за чей счет обеспечивается та роскошная жизнь, которую они себе могут позволить, и справедливо ли это? Да, кто-то может вполне справедливо заметить, что негоже считать деньги, заглядывая через плечо в чужой карман.
Откуда у наших телеведущих ток-шоу берутся зарплаты по 50 млн рублей, и за чей счет весь этот банкет?
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
и чёёёёёёёёёёёёёёёё.........................
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2 час.
Андрей Сапожников
В мире капитала не бывает свободы слова, все слова всегда кем-то оплачены. Это как в одном утверждении "разрешите мне печатать деньги и я куплю весь мир". а "разрешите мне вещать и ты будешь делать, что я захочу".
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1 час.
Леопольд Счастливый
да все просто.эрнст сразу понял где и как можно зашибать бабло и не отвечать за это. ну а чтобы на него не особо обращали внимание , платит непомерные зарплаты этим болтунам. они явно завышены. 100-150 тысяч. больше их творчество не стоит. и дело даже не в этом, а в том, что власть совершенно не контролирует этот вопрос. и тут не только эти фигуранты.
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1 час.
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