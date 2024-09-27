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Юрист Лихачев: на Украине произошло более 100 тысяч случаев самоволки

Юрист Лихачев: на Украине произошло более 100 тысяч случаев самоволки

С 2022 года на Украине зафиксировали более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.

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