Юрист Лихачев: на Украине произошло более 100 тысяч случаев самоволки

С 2022 года на Украине зафиксировали более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев.
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