Telegraph: Лондон передал Киеву секретные данные для производства Storm ShadowПремьер-министр Великобритании Энди Бернэм во время своего первого визита на Украину передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому чертежи компонентов дальнобойных ракет Storm Shadow.
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