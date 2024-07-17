Мир на грани очередного раскола. Центральная Европа снова проиграет – МИД Венгрии

Центральная Европа и Венгрия в том числе снова проиграет от конфликта Востока и Запада. Об этом, выступая в ООН, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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