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В Орловской области собираются установить рекорд по заготовке силоса

В Орловской области собираются установить рекорд по заготовке силоса

Орловскую область ждёт незабываемое событие для агропромышленного комплекса.  В регионе сделают попытку установить национальный рекорд в номинации «Самый большой объём заготовленной массы на силос за 8 часов одним комбайном в России».

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