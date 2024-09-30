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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плотников о 4:5 с «Куньлунем»: «С 4 шайбами СКА нужно побеждать – просто акценты в обороне иначе расставить. Не всегда мы сможем забрасывать 8»

«Четыре заброшенные шайбы – это неплохой результат. С таким количеством нужно побеждать. Просто в обороне акценты расставить иначе.

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