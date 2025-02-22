Новое исследование: Диета при псориазе

Ученые из Королевского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, которое показало, что питание, включающее фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты и постное мясо с низким содержанием соли и сахара, может снизить тяжесть симптомов псориаза.
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