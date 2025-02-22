Medical Insider

79 подписчиков

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Деменция - достойный вызов научному потенциалу человека. Решение этой проблемы изменит в человеке все, и пришельцы ин...Деменция: новые д...
  • Алекс Сэм
    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
  • Старый
    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Новое исследование: Диета при псориазе

Ученые из Королевского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, которое показало, что питание, включающее фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты и постное мясо с низким содержанием соли и сахара, может снизить тяжесть симптомов псориаза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх