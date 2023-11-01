ГТЛК планирует выплатить пропущенные купоны по евробондам 2 ноября

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) планирует 2 ноября выплатить пропущенные купонные платежи по евробондам за период с апреля 2022 года по май 2023 года, говорится в сообщении компании.
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