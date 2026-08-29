Предприниматели Севастополя помогают детям подготовиться к школе

Дети из семей в трудной жизненной ситуации получили помощь от севастопольских предпринимателей. Севастопольские предприниматели помогают семьям в трудной жизненной ситуации собрать детей в школу.
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