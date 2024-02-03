Психолог рассказала о признаках компьютерной зависимости у ребенка

Психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева 3 февраля рассказала «Известиям» о пользе компьютерных игр для детей, а также о том, как отличить простую увлеченность от игровой зависимости.
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