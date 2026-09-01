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Газета.ру

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Путин в Бишкеке призвал расширить Совбез ООН

Путин в Бишкеке призвал расширить Совбез ООН

Президент РФ Владимир Путин участвует в совместном фотографировании глав делегаций государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и глав делегаций, приглашенных на заседание в формате "ШОС плюс" в Бишкеке.

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