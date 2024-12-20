У подозреваемого в убийстве Кириллова могли остаться сообщники на свободе

Подозреваемый в убийстве Кириллова на свободе может связаться с сообщниками Арестованный по делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов на свободе может связаться с неустановленными сообщниками, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.