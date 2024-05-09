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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Эпизод нужно было доиграть, а потом уже проверять»

«Нечего объяснять – ноль целых, ноль десятых. Сколько лет существует ВАР? А сколько лет правилу офсайда? Для меня это все чрезвычайно странно и сомнительно.

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