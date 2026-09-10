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Струков не смог оспорить обнуление долга своих бывших компаний

Струков не смог оспорить обнуление долга своих бывших компаний

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября, ФедералПресс. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил в силе вердикт первой инстанции по делу Константина Струкова.

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